Cildinize bahar canlılığı getirin

Baharın gelmesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle ruhumuzda ve bedenimizde oluşan yenilenmeyi cildimize de yansıtmanın zamanı geldi.

Güzellik - 27 Nisan 2017 13:39
Cildinize bahar canlılığı getirin
Kış aylarında soğuk ve kirli havanın yanı sıra, mevsim gereği fazlaca tükettiğimiz yağdan ve karbonhidrattan zengin gıdalar da cildimiz üzerinde olumsuz etkilerini gösteriyor.

Soğuk havaya maruz kalıp kuruyan, matlaşan ve cansızlaşan, sivilce ve lekelerle yıpranan cildimizi modern yöntemlerle ışıltılı bir görünüme kavuşturmak günümüzde işten bile değil. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Cildimiz vücudumuzun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organımızdır.

Her daim genç, lekesiz, pürüzsüz, sağlıklı bir cilt için yapılacak çok şey var. Yaz aylarında güneşten dolayı yapılamayan bazı cilt yenileme işlemleri için de bahar ayları büyük bir fırsat sunuyor” diyor. Dr. Belma Bayraktar, beslenmeden teknolojik dokunuşlara baharda cildi yenilemenin etkili yollarını anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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Bağlantılar: Cilt, bahar, canlılık

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