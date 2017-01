Cildinize oksijen takviyesi yapın

Gecce Kadın - 31 Ocak 2017 19:00

1986 yılından beri tüm dünyada şık ve zarif kadınların en çok tercih ettiği lüks cilt bakım markası Aura Chaké, kozmetik alanında en son teknolojiyle, her biri kendi alanında tecrübeli profesyoneller tarafından geliştirilen 45’ten fazla ürün çeşidi sunuyor. Etkileri ile cilt bakımı ve güzellik dünyasında fark yaratan Aura Chaké ürünleri arasında yüz bakımında öne çıkan In – Tense Cream kaybettiğiniz canlılığı geri kazandırıyor ve cildi yeniden yapılandırarak zamanın izlerine meydan okuyor.Yoğun oksijen aktifleri içeren krem, ciltteki karbon gazı etkisini oksijenle değiştiriyor. Perforo – Twin X15 oksijen takviyesini sağlarken, cildin nefes almasına yardımcı oluyor. Hyaluronik Acit derinlemesine nemlendirme etkisini daha ilk uygulamada gösterirken, kırışıkların görünümünü de ortadan kaldırıyor. Antioksidan özelliği ile cildin en iyi dostu E Vitaminin yanı sıra kan dolaşımını hızlandıran, nemlendiren ve besleyen Çuha Çiçek Yağı, antienflamatuar özelliğinde, koruyucu, nemlendiren, yumuşaklık kazandıran Badem Yağı, ışıltı etkili Kamelya Yağı, ipeksi görünümün mimarı Hindistancevizi Yağı Aura Chaké In – Tense Cream’in özel formüllü içeriğinde yer alıyor.