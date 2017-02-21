Cildinizi bahara hazırlayın!

Güneşli havalar yeniden cildimizi ısıtmaya başladığında bazı yenilikler yapmanın vakti gelmiş demektir...

Güzellik - 21 Şubat 2017 17:00

Bahar ayları geçiş zamanı olduğu için cildimiz bu durumdan epey etkilenebilir. Kuruluk, kaşıntı, pul pul dökülme, donukluk, solukluk cildimizin başına gelebilecek olumsuzluklar... Peki, cildimizi bahara nasıl hazırlamalıyız?



Kışın soğuğundan çıkan cilt fazlasıyla yıpranmış, kurumuş ve ölü hücre biriktirmiştir. Bu sene kış da biraz uzun sürdü, normal! Üstüne bir de geçiş mevsimi olan bahar gelince, cildimiz isyan edebilir. Yaz gelmeden önlemimizi alıyoruz o zaman! Bahar ayları cildimize bakım yapmak için ideal zamanlardır. Cildimizi tekrar aydınlık ve sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için neler yapabiliriz?



Maskeler cildimizin en iyi dostlarıdır. Etkileri anında görülebilir. Kuruyan cildi nemlendirir ve beslerler. Cildin zamanla esnekliğini kaybetmesi ve cilt hücrelerinin eskisi gibi hızlı yenilenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yaşlanma belirtilerini cilt maskeleriyle erteleyebiliriz. Cilt sıkılaşır ve taze görünür. Üstelik genç ciltler de ciltterindeki yağ fazlasını dengeleyecek maskeler ile ciltlerinin sebum dengesini sağlayabilirler. Böylece yağlanma ve sivilcelenme gibi problemlerle savaşabilirler. Yani herkese uygun bir maske var!



Peeling, cilde nefes aldıran, cildi güzelleştiren en esaslı bakımlardan biridir. Peeling, cildinizde biriken tüm ölü derileri ve kirleri temizler. Cildinizi tazeler. Kalıntılarından arınan cilt resmen yeniden doğar! Aydınlık ve ve taze bir görünüme kavuşur.

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