Cildinizi soğuktan koruyun

Yüzünüzde çatlaklar, kuruluklar ve pul pul dökülmeler oluyorsa dikkat!

Sağlık - 08 Ocak 2017 12:00
Cildinizi soğuktan koruyun
Soğuk havalardan en çok cildimiz etkileniyor. Kar yağışı ve soğuk havalarla boğuştuğumuz şu günlerde en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biri de cildinizdeki kuruluk. Mevsim değişikliğine yenik düşen cildinizde kuruma, pul pul dökülme, çatlama, acıma, kaşınma gibi birçok olumsuz gelişme hissedebilirsiniz. Bu tip sorunların önüne ufak önemler alarak geçmeniz mümkün. Tabii ki sorunların boyutu fazlasıyla büyümeye başladıysa bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.

Soğuk hava ile direkt temas halinde olan yüzünüz ve elleriniz için cilt tipinize uygun bir krem mutlaka almalı ve gün içinden birkaç kez uygulamalısınız. İyi bir nemlendirici özellikle kuruma probleminizi önleyecektir. Krem tam olarak etkisini göstermiyorsa, elinizi yıkadığınız sabunu değiştirerek işe başlayabilirsiniz. Ellerinizi sabun içeriği olmayan doğal ürünlerle yıkamalısınız. Aksi halde, kaşıntıya bağlı olarak minik kanamalar yaşayabilirsiniz. Ellerinizi yıkadıktan sonra kurumaması için uygun bir nemlendiricili krem ile yumuşacık hale getirebilirsiniz.
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Bağlantılar: cilt kuruluğu, sağlık

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