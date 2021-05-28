Cilt Kanserine neden olan 12 risk faktörü

Deri kanserleri çok farklı renk ve şekillerde oluşabilirken, kendi kendine düzenli vücut ve ben muayenesi yapılarak ve doktor kontrolleri ile değişikliklerin gözlemlenmesi büyük önem taşıyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Hatice Duman, cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.Deri kanserlerinin başlıca bazal hücreli, yassı hücreli kanser ve melonam olmak üzere 3 temel tipi vardır. Bazal hücreli ve skuamöz (yassı) hücreli kanser deriyi oluşturan hücrelerden gelişirken, melanom deriye renk veren hücrelerden meydana gelir. Bunların dışında çok daha az görülen derinin yapısında bulunan kıl kökleri, yağ bezleri gibi farklı hücrelerden kaynaklanan deri kanseri türleri de vardır. Deri kanserleri çok farklı renk ve şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Kişinin kendi kendine düzenli vücut ve ben muayenesi yapması hayati önem taşır. Vücutta olan değişiklik olup olmadığı daha sonra kontrol edebilmek için fotoğraf çekilerek saklanabilir. Düzenli dermatoloji muayenesine gitmek risk cilt kanserine yakalanma riskini önleyebilir.Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmakÇocukluk dönemindeki güneş yanıkları,Açık tenli, kızıl saçlı, çilli ve renkli gözlü olmakSık sık solaryuma girmekAilede veya kişide cilt kanseri hikayesinin olmasıÇok fazla sayıda bene sahip olmakUzun yıllar iyileşmeyen veya kötü iyileşmiş yaraya sahip olmakUzun süreli X ışını, arsenik ve kömür katranına maruz kalmakİleri yaşOrgan nakli gibi sebeplerden dolayı bağışıklığın baskılanmış olduğu durumlarErkek cinsiyetBazı cilt hastalıklarıBenlerde büyüme, şekil bozukluğu, renk değişikliği, kenar düzensizliği gelişirse, diğer benlerden farklı görünüyorsa, 36 yaşından sonra yeni çıkan bir ben olursa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Yine en az 1 aydan uzun süredir devam eden iyileşmeyen yaralarda, ciltte gelişen farklı kabarıklıklar ve yeni oluşan lekeler de ihmal edilmemelidir. Halk arasında bıçak değdiğinde yayılır inancı tamamen yanlıştır. Dermatoloğun çıkarılmasını veya örnek alınmasını önerdiği tüm lezyonların çıkarılmasından veya örnek alınmasından endişe edilmemelidir. Kişinin yaşı, ek hastalıkları, deri kanserinin çeşidi, tutulum bölgesi tedaviyi belirleyici faktörlerdir. Genellikle temel tedavi cerrahi olarak çıkarılması olsa da bazen radyoterapi, kemoterapi, kriyoterapi gibi farklı tedaviler de uygulanabilmektedir.Deri kanserlerinden korunmanın en önemli yolu güneş kremi kullanmaktır.Güneş kremi sadece yüze değil tüm güneş gören bölgelere uygulanmalıdır.SPF değeri en az 30 olan ürünleri tercih edilmelidir.Güneş kremi güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmeli ve 2-4 saatte bir yenilenmelidir.Yıkama veya terleme, denize girme durumlarında güneş kremi yenilenmelidir.Mümkün oldukça saat 10-15 arasında dışarda olmamaya özen gösterilmelidir.Güneş altında şapka, şemsiye gibi fiziksel koruyucular ile de korunmaya özen gösterilmelidir.