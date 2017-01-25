Cilt Lekeleri!

Kahverengi noktalar ve cilt rengindeki bozukluklar için mucize maske!

Güzellik - 25 Ocak 2017 16:21
Cilt Lekeleri!
Ciltteki kahverengi lekeler genellikle yaşlanmaya bağlı olarak deri hücrelerinde bulunan melanin birikiminin arması neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Yüzdeki kahverengi lekelerin en sık sebebi güneş ışınlarıdır. Ayrıca hamilelik, tiroid hastalıkları, hormon tedavileri,
bazı kozmetikler ve ilaçlar (epilepsi ilaçları, doğum kontrol ilaçları vb.) gibi pek çok faktör de renk maddesinin aşırı
yapımına veya depolanmasına neden olabilir. Derinin kahverengi rengi, "melanin" olarak adlandırılan renk maddesine bağlıdır.

Melanin maddesi, renk hücreleri tarafından yapılır. Derinin üst ya da alt tabakasında depolanır.

Ballı Limonlu Leke Açıcı Maske
Balın yumuşatıcı etkisi ve limonun leke açıcı özelliği cildin nem dengesini sağlarken sivilce izlerinin de hafiflemesine yardımcı olur. Gereken malzemeler:
1 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı süzme bal

Balı kısık ateşte bir cezvenin içinde veya sıcak su dolu bir kapta benmari usulü ısıtın. Sıcak bala limon suyunu ilave edip iyice karıştırın. İlk sıcaklığı geçince hâlâ ılıkken karışımı yüzünüze sürüp 15 dakika bekleyin. Bol soğuk suyla yıkayın. Bu işlemi 2-3 gün arayla 1 ay boyunca tekrar edin. Sivilce lekelerinizin açılmaya başladığını fark edeceksiniz.
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