Çin yeni yılı en doğru burç yorumları...

Kaplan yılı birçok insan için umut vaat ediyor. Ve bu dönem bazı burçlara yeni fırsatlar verecek, Kaplan yılında ise bazı diğer burçlar o kadar şanslı olmayacaklar. Ama aşağıdaki önerileri takip eder ve uygularlarsa yıl boyunca burçlarının etkisindeki güç testlerini kolaylıkla atlatacaklar.1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008Sıçan yılında doğan insanlar için önümüzdeki 12 ay enerji ile dolu olacak. Bu işaretin temsilcileri, birkaç önemli kariyer zirvesini fethedebilecek. Ve bu fazla çaba harcamadan yapılabilir. Bu dönemde ana şey, kendinize olan inancınızı kaybetmemek.Kişisel yaşamda da hoş değişiklikler geliyor. Belki de Sıçanlar sonunda ruh eşleriyle ilişkilerini iyileştirebilecek ve uzun süredir devam eden çatışmaları çözebilecekler.1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009Boğalar nefes alabilir, çünkü onları gerçekten kusursuz bir yıl bekliyor. İyi şanslar, işaretin çalışkan temsilcilerini takip edecek. Çalışmanız sonunda takdir edilecektir. Tembel olmaya alışmış olanlar daha zor zamanlar geçireceklerdir. Gerçek şu ki, Evren Bulls'a çok fazla fırsat verecek, bu da kaçırılan umutlardan pişmanlık duyacağı anlamına geliyor.1962, 1974, 1986, 1998, 2010Kaplanlar için bu bir fırsat zamanı olacak.Söylenecek ne var? Bu senin yılın! Tüm arzuların gerçekleşme zamanı, en iddialı hedeflerin bile belirlenebileceği dönem. Şimdi Tigers için en önemli şey şansını kaçırmamak. Burcun temsilcilerinin, hayal etmeye bile korktukları bir fırsata sahip olmaları oldukça olasıdır. Ve böyle bir durumda, korkmamak, şansı kuyruğundan kapmak önemlidirDoğum yılları: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011Tavşanlar için bu yıl belirsiz olacak. Kaplan çok fazla enerji taşır. Herkes onunla başa çıkamayacak ve bundan faydalanamayacak. Tavşanların akışa devam etmenize gerek olmadığını hatırlamaları önemlidir: mümkün olduğunca aktif olmak daha iyidir.Ancak kişisel cephede olumlu değişiklikler olmalı. Genel olarak, bu yıl romantizm için en elverişli olanıdır.1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012Ejderhanın güçlü enerjisi, Kaplan'ın eşit derecede baskın doğasıyla örtüşmeyebilir. Bu enerji "savaş" olursa, işaretin temsilcileri zor anlar yaşayacaktır. Uzmanlar, Ejderhalara kendilerini rahatlatmak için dizginleri daha sık bırakmalarını tavsiye ediyor. Bu durumda, hayatın kendisi doğru kararları ortaya çıkaracaktır.İşaretin temsilcilerinin, her şeyin zaten yolunda olduğu bir kariyere değil, aile meselelerine odaklanması da daha iyidir. Bu, yorulmak bilmeyen enerjinizi yönlendirmeniz gereken yöndür1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013Bu işaretin temsilcilerinin kendilerine, kendi iç dünyalarına odaklanmaları daha iyidir. Bir sorun hakkında uzun süredir endişeleniyorsanız, onu çözmenin zamanı gelmiştir. Bitmemiş bir iş varsa, ona geri dönmeniz gerekir. Genel olarak, bu Yılanların nefes alabilecekleri ve sonsuz hakkında düşünebilecekleri sakin bir yıl olacak.1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014Atlar hayatınızı değiştirebilirÖnümüzdeki 12 ay içinde bu işaretin temsilcilerinin yaşamının önemli ölçüde değişmesi ihtimali var. Önemli olaylar birbiri ardına gerçekleşecek. Böyle bir durumda, asıl şey değişimden korkmamak ve hayatınıza girmesine izin vermektir.1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015Keçilere önümüzdeki 12 ay için temel tavsiye inatçı olmamaktır. Kaplan yılının size karşı nazik olması mümkündür, ancak aşırı inat gösterirseniz, şanstan korkma riskiniz vardır. Bu dönemde hayatın tüm alanlarını unutmamak çok önemlidir. Kariyer başarısı peşinde olan Keçiler, ailede sorunlara yol açacak olan sevdiklerini görmezden gelebilir.En başarılı dönem sonbahar olacak. Bu zamana kadar Keçiler, zorlu Tiger ile nasıl etkileşime gireceklerini çoktan öğrenmiş olacaklar ve uzun zamandır hayal ettikleri şeyi elde edecekler1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016Maymunlar sağlığa daha iyi odaklanırOynak doğanız Tiger'a hitap edecek. Büyük başarılar elde etme, yeni finansal kaynaklar açma şansı var. Ancak kişisel cephede büyük değişiklikler olmamalı.Ayrıca uzmanlar, Maymunlara sağlığa özellikle dikkat etmelerini tavsiye ediyor. Uyarı Belirtilerini Görmezden Gelmeyin ve Derhal Doktora Başvurun1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Horoz için bu yıl ana alan kişisel yaşam olacak. Kaplan, işaretin temsilcilerinin finansal istikrarına dikkat edecek, ancak aile sorunlarını kendi başınıza çözmeniz gerekiyor. Belki de Horozlar, çözümlerine katkıda bulunacak eski sorunlara tamamen yeni bir bakış atmak zorunda kalacaklar. Sevdiklerinize güvenmekten korkmayın: sizin için öne çıkması gereken onların çıkarları ve ihtiyaçlarıdır1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018Kaplan, Köpeklerin cazibesine karşı koyamayacak. Gerçek ikramiyeyi kazanmak için tüm kartlar elinizde olacak. Sadece kendi dikkatsizliğiniz şansı korkutabilir. Ciddi sorunları çözmeye daha fazla odaklanmaya çalışın. Sorunlar ortaya çıktığında sevdiklerinizden tavsiye almayı unutmayın, çünkü durumlara farklı bakabilirler.Ve bir daha önemli ayrılık kelimesi - biraz daha ekonomik olun. Bu yıl gereksiz harcamalar getirebilir1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019Domuzlar için karışık bir yıl olacak.Fantezileri konusunda aşırı tutkulu olan burç temsilcileri için yıl zor olabilir. Bazen yere geri dönmeniz gerektiğini unutmayın. Kaplan sizden rasyonellik isteyecek. Kendilerinde bu kaliteyi uyandırabilenler başarıya ulaşacaktır. Ancak geri kalanı finansal kayıplara katlanmak zorunda kalacak