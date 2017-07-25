'Cingöz Recai'den ilk kareler!

Sinema - 25 Temmuz 2017 11:20

Filmde ‘Pendikli Ömer’ başta olmak üzere birçok farklı karaktere hayat veren Kenan İmirzalıoğlu profesyonel bir hırsızı, Meryem Uzerli ise bir dolandırıcıyı canlandırıyor.EFSANE HIRSIZ DÖNÜYORHT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ı haberine göre, Türk sinemasında daha önce Turan Seyfioğlu ve Ayhan Işık tarafından canlandırılan efsane hırsız Cingöz Recai, Kenan İmirzalıoğlu’yla yeniden sinema perdesine dönüyor.‘Cingöz Recai’de İmirzalıoğlu’na Meryem Uzerli, Haluk Bilginer ve Musa Uzunlar gibi ünlü isimler eşlik ediyor.DOLANDIRICI MERYEMHayri Aslan’ın yapımcısı, Onur Ünlü’nün yönetmeni olduğu film, zarif ve cömert bir serserinin maceralarını konu ediniyor.Ekimde vizyona girecek filmde İmirzalıoğlu, rol gereği kılıktan kılığa girdi. Recai’nin başkomiser Mehmet Rıza’dan kaçmak için girdiği kılıklardan biri de ‘Pendikli Ömer’.Kaynak:haberturk.com