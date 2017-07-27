Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli ve Musa Uzunlar’ın başrolünü oynadıkları "Cingöz Recai"nin çekimleri tamamlandı. Kadrosunda Serkan Keskin, Fatih Artman, Günay Karacaoğlu ve Algı Eke’nin de yer aldığı film, 13 Ekim’de vizyona girecek. Yurtdışı çekimleri St. Petersburg’da yapılan projede, "İyiliksever Hırsız Cingöz Recai"yi İmirzalıoğlu canlandırıyor. Film, Recai’nin yıllar sonra ekibiyle bir teknoloji dehasının evini soymak için sahalara dönmesini konu alıyor.
Yine karşı karşıyalar
Bir dönem fenomen olan "Ezel" dizisinde iki düşmanı canlandıran İmirzalıoğlu ve Bilginer, yıllar sonra yeniden bu projede bir araya geldi. Bilginer projede, Cingöz Recai’yle kovalamaca içinde olan Başkomiser Mehmet Rıza’yı canlandıracak. Filmde Uzerli, dolandırıcı Göze karakterine hayat verirken, Uzunlar ise Hayalet rolüyle hayranlarının karşısına çıkacak.
Kaynak: milliyet.com.tr
Cingöz Recai'nin vizyon tarihi belli oldu!
Kenan İmirzalığlu'nun başrolünü oynadığı "Cingöz Recai"nin vizyon tarihi belli oldu.Sinema - 27 Temmuz 2017 22:15
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