Cinsel gücü arttırıyor!

Erkekleri yoldan çıkaracak ve çok sevecekleri bir kek tarifi versek hemen yapar mısınız?

Cinsellik - 17 Şubat 2017 14:49
Cinsel gücü arttırıyor!
Keçiboynuzunun cinsel iktidarsızlığa ve sertleşme sorununa iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Uzmanlara göre, keçiboynuzunun en önemli faydası diğer cinsel gücü arttıran ilaçların kısa süreli etkilerinin aksine uzun süreli tedavi edici etkisinin olmasıdır.

Herhangi bir yan etkisi bulunmayan keçiboynuzu, iktidarsızlık çeken erkekler için önemli bir yardımcı haline geldi. Her şeyin doğal ve organik olanını tüketmemiz gereken şu dönemlerde, cinsel gücü arttıran ilaçların yerine keçiboynuzu kürünü kullanırsanız vücudunuzun sağlığı açısından size olumsuz bir etkisi olmayacaktır.

Hem cinsel gücü arttıracak hem gluten free hem de diyet olabilecek bir kek tarifi sizler için hazırladık!
3 çay fincanı keçiboynuzu unu, elenmiş
1 çay fincanı ceviz, iri dövülmüş
1 çay fincanı süt
1 çay fincanı zeytinyağı
3 çorba kaşığı üzüm pekmezi
1 paket kabartma tozu

Tüm malzemeleri normal kek yapar gibi harmanlayarak 180 derecedeki fırında pişiriyor ve yemek sonrasında sevgilimize servis ediyoruz. Uzun sürecek gecede bizi hatırlayacağınıza eminiz...
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