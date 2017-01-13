Cinsel IQ'nuz kaç?

Zekanızı ölçebildiğiniz gibi seks sırasındaki limit ve isteklerinizle cinsel Iq'nuzu da değerlendirebilirsiniz!

Cinsellik - 13 Ocak 2017 11:06
Cinsel IQ'nuz kaç?
Hayatınızın her döneminde, her yaşta ve her durumda hayatınız boyunca cinsel yaşamınızı aktif bir şekilde değerlendirebilmeniz için öncelikle vücudunuzla barışık olmanız gerekmektedir.

Yaş ilerledikçe veya uzun birlikteliklerde cinsel istekte azalma, erkeklerde ereksiyon ve boşalma problemleri, kadınlarda kuruma problemleri meydana gelebilir. Bu gibi faktörler cinselliği de mecburiyettenmişcesine tek düze ve rutin hale getirebilir. Bu rutin yaşam; çiftlerin birbirleriyle yakınlaşmaları, arzularını muhafaza edebilmeleri, vücutlarıyla barışık olmaları, fantezilerini geliştirebilmeleri, cinsel tercihlerini gözden geçirmeleri gibi hususlarla önlenebilir.

Cinsel IQ, kişinin tercihlerini, duygularını, seks sırasındaki kokusu ve çıkarttığı sesler ile vücudunu, cinsel aktivitedeki limitlerini, yasak olan ve olmayan noktaları ve yaşamak istediği değişiklikleri muhakeme etmesi ve tüm bu faktörlerle kendini kabullenmesidir.

Bu nedenle iyi bir cinsel yaşamdaki önemi ölçülemez. Seksin vücut görüntüsü ile hiçbir alakası yoktur. Mükemmel olmayan vücutlar da seksten zevk alır, partnerine zevk verir. Tatmin edici seksi oluşturan pozitif faktörler seks sırasında cinsel istek, tarafların müsaade yeteneği, haklarını değerlendirme yeteneği, cinsellikle ilgili doğru bilgilere sahip olmaları, yeterli heyecanı hissetmeleri ve beyinsel konsantrasyon ile karşılıklı tensel kokunun birbirine çekici gelmesi olarak özetlenebilir.
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