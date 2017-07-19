Cinsel yaşam istiyorsanız...

Hiç bu durumu bu açıdan düşündünüz mü? Aslında düzenli bir cinsel hayata sahip biri çok hızlı kilo verebilir. Bunu biliyor muydunuz?

Cinsellik - 19 Temmuz 2017 20:45

Yetişkin bir erkeğin normalde 1700 ile 2500 arası kalori yakması gerekir. Yetişkin bir kadının ise ortalama olarak 1500 ile 2000 kalori arası yakması gerekiyor. Peki 45 dakikalık bir cinsel ilişkide kaç kalori yakılır?



Normal bir cinsel ilişkide ortalama olarak 45 dakika ilişkiye girerseniz yaklaşık olarak 250 kalori enerji harcamış olursunuz. Bu 45 dakika içerisinde ne kadar aktif olduğunuza bağlı olarak değişebilmektedir. Özellikle eğer çok daha hareketli iseniz 250 kaloriden çok daha fazlasını yakabilirsiniz. Daha yavaş iseniz daha azını yakabilirsiniz.

Fakat azami değer olarak 250 kalori deniyor.



Ancak sağlıklı bir cinsel yaşam istiyorsanız dengeli beslenmelisiniz. Bu çok önemli bir faktördür. İyi beslenme ve dengeli beslenme derken anlatmak istediğimiz düşük yağlı yiyeceklerin tüketimi ve daha çok sebze ağırlıklı yönelmedir. Tüm bunları yaparsanız günlük kalori yakma miktarınızı maksimuma çıkarırsınız ve kısa bir süre içerisinde kilo verebilirsiniz. (Kaynak: milliyet.com.tr)

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.