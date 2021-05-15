“Civan Cengaver” filmi için hazırlıklar başladı!

Yapımcı ve oyuncu Onur Yaprakçı, pandemi döneminde de üretmeye devam ediyor. Daha önce “Koyver Gitsin”, “Araf 4: Meryem”, “Hannas 2” adlı filmlere imzasını atan ve son olarak “Vay Babam Vay” filminin çekimlerini tamamlayan Yaprakçı, hiç ara vermeden yeni projesi için kolları sıvadı. Başarılı isim bu kez “Civan Cengaver” adında bir polisiye komedi çekecek.Onur Yaprakçı, yapımcılığını Abdulkadir Bayrakçı’yla birlikte üstlendiği “Civan Cengaver”in başrolünde de yer alacak. Senaryosunu Ali Buhara Mete’nin yazdığı yapımın yönetmen koltuğunda ise Gökhan Arı oturacak. Instagram’da paylaştığı fotoğrafla cast çalışmalarına başladıklarını duyuran Onur Yaprakçı, oyuncu kadrosunun netleşmesinin ardından haziran ayı içinde çekimlere başlanacağını açıkladı.