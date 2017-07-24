Çivilemeci Seda Tosun

Oyuncu Seda Tosun, tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

Magazin - 24 Temmuz 2017 13:20
Çivilemeci Seda Tosun
Seda Tosun, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

Önceki gün Ayayorgi Koyu’ndaki bir plajda arkadaşlarıyla birlikte plaj keyfi yapan güzel oyuncu, iskeleden yaptığı çivileme atlayışla çevresindekilerden alkış aldı.

Seda Tosun yarım saat yüzdükten sonra plaja döndü.

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Kaynak:haberturk.com
hurriyet.com.tr
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