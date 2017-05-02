Çizmeli Gülşen!

Ocak ayında oğlu Azur Benan'ı kucağına alan ve anne olur olmaz sahnelere geri dönen Gülşen, konser maratonuna devam ediyor.

Müzik - 02 Mayıs 2017 09:24
Hafta sonu Bursa'da konser veren Gülşen, dans şovu ve danslarıyla 2 bin kişiyi coşturdu. Dünyaca ünlü yıldızların stilisti Aeron Frew'le çalışmaya başlayan şarkıcı, elbise yerine giydiği sweatshirt'ü ve uzun çizmesiyle ilginç bir görüntü oluşturdu.

Gülşen’den Tarkan’a “Çay Simit”

Gülşen’den Tarkan’a “Çay Simit”



Gülşen: Ozan'ım sağ olsun

Gülşen: Ozan'ım sağ olsun
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