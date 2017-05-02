Çizmeli Gülşen!

Müzik - 02 Mayıs 2017 09:24

Gülşen’den Tarkan’a “Çay Simit”

Gülşen: Ozan'ım sağ olsun

Hafta sonu Bursa'da konser veren Gülşen, dans şovu ve danslarıyla 2 bin kişiyi coşturdu. Dünyaca ünlü yıldızların stilisti Aeron Frew'le çalışmaya başlayan şarkıcı, elbise yerine giydiği sweatshirt'ü ve uzun çizmesiyle ilginç bir görüntü oluşturdu.