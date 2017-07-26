STAT: Jan Breydel
HAKEM: Paolo Mazzoleni (İtalya)
CLUB BRUGGE: Horvath, Engels, Palacios, Denswil, Vormer, De Bock, Nakamba, Bonaventure, Perbet, Mechele, Rafaelov
TEKNİK DİREKTÖR: Ivan Leko
M.BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Club Brugge 0- 0 Medipol Başakşehir
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımı Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Club Brugge ile karşılaşıyor.Futbol - 26 Temmuz 2017 22:00
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