Çoban Yıldızı bitiyor mu? Selin Şekerci açıkladı
Çoban Yıldızı dizisinin başrol oyuncusu Selin Şekerci dizinin biteceğine dair iddialara cevap verdi.
Dizi - 15 Mayıs 2017 17:30
Güzel oyuncu Selin Şekerci, başrolünü oynadığı Çoban Yıldızı dizisinin sezon sonu final yapacağı iddialarına sosyal medya hesabından açıklık getirdi.
İşte Selin Şekerci'nin o açıklaması;
Çoban Yıldızı'na yeni isim!
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