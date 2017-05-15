Çoban Yıldızı bitiyor mu? Selin Şekerci açıkladı

Çoban Yıldızı dizisinin başrol oyuncusu Selin Şekerci dizinin biteceğine dair iddialara cevap verdi.

Dizi - 15 Mayıs 2017 17:30
Çoban Yıldızı bitiyor mu? Selin Şekerci açıkladı
Güzel oyuncu Selin Şekerci, başrolünü oynadığı Çoban Yıldızı dizisinin sezon sonu final yapacağı iddialarına sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

İşte Selin Şekerci'nin o açıklaması;



Çoban Yıldızı'na yeni isim!

Çoban Yıldızı'na yeni isim!
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