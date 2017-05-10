Çoban Yıldızı'na yeni isim!

Dizi - 11 Mayıs 2017 01:00

Fox TV'de yayınlanan "Çoban Yıldızı" dizisinin senaryo ekibine yeni bir isim dahil oldu.Başrollerini Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı, Most Production tarafından hazırlanan “Çoban Yıldızı”nın senaryo grubuna usta kalem Coşkun Irmak’ta katıldı.“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” başta olmak üzere başarılı bir çok projeye imza atan Irmak, sevilen dizinin 11 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek 11. bölümünden itibaren Çoban Yıldızı’nın senaryo grubunda yer alacak.Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çoban Yıldızı, her Perşembe akşamı Fox TV'de!