Çoban Yıldızı’na yeni oyuncu!

Perşembe akşamları ekrana gelen "Çoban Yıldızı"na sürpriz bir isim dahil oldu.

Dizi - 03 Mayıs 2017 05:00
Çoban Yıldızı’na yeni oyuncu!
Fox TV'de yayınlanan "Çoban Yıldızı"na yeni bir oyuncu daha katıldı.

Başrollerini Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Menderes Samancılar ve Selim Bayraktar gibi isimlerin paylaştığı "Çoban Yıldızı"na oyuncu Murat Daltaban dahil oldu. Murat Daltaban, dizide Necmi karakterine hayat verecek.

"Çoban Yıldızı" her Perşembe Fox TV'de!

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