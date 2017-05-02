Fox TV'de yayınlanan "Çoban Yıldızı"na yeni bir oyuncu daha katıldı.
Başrollerini Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Menderes Samancılar ve Selim Bayraktar gibi isimlerin paylaştığı "Çoban Yıldızı"na oyuncu Murat Daltaban dahil oldu. Murat Daltaban, dizide Necmi karakterine hayat verecek.
"Çoban Yıldızı" her Perşembe Fox TV'de!
Çoban Yıldızı’na yeni oyuncu!
Perşembe akşamları ekrana gelen "Çoban Yıldızı"na sürpriz bir isim dahil oldu.Dizi - 03 Mayıs 2017 05:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Çoban Yıldızı, Murat Daltaban, Selin Şekerci, Şükrü Özyıldız
DİZİ HABERLERİ
- No: 309'un akıbeti belli oldu!
- Aşk ve Mavi'ye 'Yılın En İyi Drama Dizisi' ödülü
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- 10 ayda 35 dizi yayından kaldırıldı!
- Kalbimdeki Deniz’e sürpriz oyuncu!
- Türk dizileri Hırvatlar'ın yeni gözdesi
- Fİ'nin 7. 8. 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
- Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
- İçerde'de kardeşler aynı tarafta!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?