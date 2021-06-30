Çocuklarda susuzluğun neden olabileceği 3 hastalık

Sağlıklı bir beden ve hatta sağlıklı bir ruh, uzun ve güzel bir ömür ile bol su içilmesi arasında güçlü bir bağ vardır. Metabolizmamız yoluyla ya da gıdalardan yeterli su elde etmemiz, üretmemiz söz konusu değildir, ek olarak mutlaka su içmek gerekir. Bu nedenle ne kadar su almamız gerektiği konusu önemlidir.Çocuklarda yeterli su alım miktarı kilo başına yapılan hesaplarla belirlenir. Örneğin 20 kg ağırlığında bir çocuğun günlük su ihtiyacı 1500 ml iken, 30 kg ağırlığında bir çocuk günlük 1700 ml su içmelidir. Sadece su içmek değil, yeterli kalori, mineral ve vitamin içeren doğal ve sağlıklı beslenme kaliteli büyüme ve gelişme için gereklidir. Aldığımız suyun yeterli olup olmadığını denetleyen ve bize “susama hissi ile” sinyal veren çeşitli mekanizmalar vardır. Bu sistemlerin merkezinde böbrekler bulunur. Vücutta su azlığı olduğunda idrarımızı maksimum konsantre ederek (Bu da koyu sarı renkli idrar ile fark edilebilir) suyu vücutta tutarken, aşırı su alımı söz konusu olduğunda bol idrar çıkışı (su gibi renksiz idrar) ile bunu dengeleyen orkestra şefi böbreklerimizdir.Tüm hücrelerimizde, dokularımızda ve organlarımızda su temel yapı taşlarından biridir. Küçük yaşlarda büyüme hızı yüksek olduğundan su ihtiyacı daha da fazladır. Vücudumuzda gıdalardan elde edilen şeker, aminoasitler gibi moleküllerin çözünmesi ve hücrelerimize taşınması, üretilen toksinlerin temizlenmesi, hücrelerimizin yenilenmesi, dokularımızın gerekli gıda ve oksijen desteğini alabilmesi (Kan dolaşımı yoluyla) ve kan basıncının düzenlenmesi gibi pek çok önemli konuda yeterli su içilmesi hayati role sahiptir. Ayrıca vücut ısımızın belli bir aralıkta tutulması ve bağışıklık sistemimizin iyi çalışması da yeterli su içilmesi ile yakından ilişkilidir.Yeteri kadar su içilmemesi çocukluk çağında büyüme ve gelişmeyi, bağışıklık sistemini, böbrek sağlığını, kalp fonksiyonlarını ve daha birçok organ sistemini olumsuz yönde etkileyebilir.İdrar yolları, böbrekler, idrar akışını sağlayan üreter adlı borucuklar, depolanma yeri olan mesane ve idrarın dışarı atılmasını sağlayan üretra adlı küçük bir borucuktan oluşur. Bu sistemin tamamının sağlıklı çalışması için yeterli su içilmesi hayati önem taşır. Aksi halde enfeksiyonlara yatkınlık kaçınılmaz olur. Konsantre ve durağan bir idrarda bakteriler hızlı şekilde çoğalabilir ve hücrelerimize tutunarak içine girebilir. İdrar yolu enfeksiyonları da böbreklere kalıcı zarar verebilir ve bu durum böbrek yetersizliğine kadar ilerleyebilir.İdrarın aşırı konsantre olması durumunda bazı kristaller yoğunlaşarak taş oluşumuna yatkınlık yaratır. Ülkemiz böbrek taşlarının sık görüldüğü ülkelerdendir. Diyet, sıcak iklim, metabolik ve genetik nedenler taş oluşumuna yatkınlık yaratabilirler. Vücudumuzda gereğinden fazla tuz, kalsiyum, ürik asit gibi maddelerin varlığı taş oluşumunu başlatabilir. Taş oluşumunu önlemek için bol su içilmesi oldukça önemlidir. Böylelikle idrarda çeşitli kristallerin çökerek taş hastalığına yol açmasına engel olunabilir. Eğer zaten taş gelişmişse taşın büyümesinin önüne geçmek, hatta küçülmesini sağlamak konusunda da bol sıvı alımı oldukça faydalıdır. Bunun için çeşitli bölgelerden özel sular getirmek gerekli değildir, günlük tüketilen sular yeterlidir. Halk arasında kişilerin birbirine tavsiye ettiği çeşitli bölgelerin kaynak suları, kiraz sapı, maydanoz suyu, eşkina balığı gibi kanıta dayalı olmayan bilgilerden uzak durulmalıdır.Böbreklerimizin sağlıklı olabilmesi ve maksimum verimlilikte çalışabilmesi için yeterli su içmek hayati önem taşır. Kan dolaşımında var olan gereksiz ve zararlı (toksik) maddeler böbreklerimiz tarafından gün içinde defalarca temizlenir. Çocuklarda susuzluğun ya da az su alımının en çok etkilediği organların başında böbrekler gelir. Özellikle bu durum uzun sürerse böbrek fonksiyonları azalarak yetersizlik gelişir. Böbrek yetersizliği gelişen çocuklarda bu durumun düzelmesi günler, haftalar ve bazen aylar sürebilir. Kötü senaryo ise kalıcı böbrek hasarlanması olup 3 aydan uzun süreli böbrek fonksiyon bozukluğunu ifade eder. Bazen bu durum o kadar kötüleşir ki böbrek nakli ya da diyaliz gerektirir.Çocukların yeterli derecede su içtiğinin basit kanıtları idrar renginin açık sarı olması, günde 4-7 kez idrar yapması olarak özetlenebilir. Sağlıklı kalmak için lütfen bol su için ve çocuklarınıza da içirin.