'Çocukluk' dizisi final yapıyor!

Çocuk esirgeme yurdunda kalan kimsesiz çocukların hayatını konu alan ve başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız'ın rol aldığı 'Çocukluk' dizisi final kararı aldı. Dizi cuma akşamı yayınlanacak olan 11. bölümüyle ekrana veda edecek.Zeynep’i 0kurtarmaya çalışırken kendini tehlikeye atan Mahir’in durumu kritiktir. Bir yandan Zeynep’i bir yandan da Mahir’i kurtarmaya çalışan Ayşegül’ün yokluğunda ise yuvaya Mavi’yi bulup almaya pek tekin olmayan akrabaları gelir. Demet, bu durumu Ali Kaan’ı da alıp kaçmak için bir fırsat olarak görür. Gülay’ın kıskançlıktan yaptıkları ise Ayşegül’ün Mavi'yi korumasına engel olur. Artık Mavi’nin tek umudu hastanede yatan ağır yaralı babası, Mahir’dir…"Çocukluk” isimli dizinin final bölümü 25 Aralık Cuma saat 20.00’de yayınlanacak.[youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=-yVoFVXzm_4][/youtube]