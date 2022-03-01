'Çok Güzel Hareketler 2' geri dönüyor!

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyedençıkan birbirinden özel yeni skeçleriyle artık Star’da…Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in üntlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’ çok yakında Star ekranlarında başlıyor. Her hafta birbirinden eğlenceli ve kahkaha dolu bölümleriyle ekrana gelecek olan ‘Çok Güzel Hareketler 2’, seyirciyi ekran başına kilitleyecek.Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu’da yeniden sahneye çıkıyor. Geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle bir süre ekranlardan uzak kalan Arif Güloğlu, yeniden ‘Çok Güzel Hareketler 2’ sahnesine dahil olarak, eğlendirmeye kaldığı yerden devam ediyor.‘Çok Güzel Hareketler 2’, yakında Star’da…