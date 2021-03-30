'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncusu Arif Güloğlu'ndan mesaj var!

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandığı öğrenilmişti. BKM yaptığı açıklamada çıkan haberleri doğrulamış ve "Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir" demişti.Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda " Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" dedi.