BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandığı öğrenilmişti. BKM yaptığı açıklamada çıkan haberleri doğrulamış ve "Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir" demişti.
EN KISA SÜREDE SAĞLIKLA BULUŞMAK ÜZERE...
Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda " Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" dedi.
'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncusu Arif Güloğlu'ndan mesaj var!
Lenf kanserine yakalanan 'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncusu Arif Güloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
30.03.2021 09:01 Magazin