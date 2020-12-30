Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel'e sürpriz konuklar

Eser Yenenler’in sunduğu özel bölümde, Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, Çok Güzel Hareketler 1 ekibi, Emircan İğrek, Ege Kökenli, Anadolu Ateşi ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibi sahne alacak. Yılmaz Erdoğan ise genel sanat yönetmenliğini yaptığı programda BKM Oratoryosu’nu yönettiği bölüm ile izleyici karşısına çıkacak.“Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel” bölümü ve canlı yayında Milli Piyango Büyük İkramiye Çekilişi, 31 Aralık Perşembe akşamı Kanal D’de...Gecceye katılan ünlü isimler Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle birlikte şu skeçlerde oynayacak:ÇGH Star Yarışma programının birbirinden ünlü jürileri yarışmacıları değerlendirir. Yarışmanın sonunda giren sürpriz konuk Kibariye şarkıları ile herkesi eğlendirir.Bülent Emrah Parlak, tabutçu Recep karakteri ile Nejdet’i eve getirir. Evde durumlar karışıkken Faruk gelinlik provasına gitmeyince Melek, Farukların evine gider. Melek’in anne ve babası gelince işler iyice karışır.Faruk babası için endişelenir ve onu bir uzmana götürmeyi tavsiye eder. Kazım kabul eder ve giderler. Kazım’ın uzmana anlattıkları şaşkınlık yaratır.Bebeklerimizin ailesi yılbaşı için dışarı çıkacaktır. Bebeklere Baran bakacaktır. Ailelerin evden çıkması üzerine Baran, eve kız arkadaşını çağırır. Kızın gelip bu kadar çok bebeği görmesi üzerine şaşkınlık yaşar. Cihan’ın kardeşinin Hülya Avşar ile gelmesi üzerine bebeklerimiz Hülya hanıma hayran kalır.Yasin yılbaşını başkaları ile kutlayıp bunu sosyal medyada paylaşınca tescilli güzel kız arkadaşı Hande Subaşı, bir anda yurda gelir ve ortam gerilir.Ev ahalisi yılbaşı bileti almış ve çıkınca ne yapacakları konusunda hayal kurmaktadır. İkramiye ailemize çıkmayınca ailemizi neşelendirmek Emircan İğrek’e düşer.Murat, Bora, Ozan ve Taci, yılbaşı için Uludağ’a gitmiştir. Yılbaşına yalnız girmemek için kızlar ile tanışmaya çalışırlar. Ama yine gecenin sonunda yalnız kalırlar. Gittikleri mekanda Koray Avcı ile eğlenirler.Tüm ÇGH2, ÇGH1 ve altyapı oyuncuları aynı sahnede toplanır. Koromuzun şarkıları herkesi çok eğlendirecektir.