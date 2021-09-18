'Çok Güzel Hareketler 2’de Demet Özdemir sürprizi!

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2, her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle Kanal D'de ekrana gelecek.Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta, yer aldığı projelerle izleyicinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Demet Özdemir’i konuk edecek.“Bir Demet Skeç” adlı skeçte rol alan Özdemir, davetsiz misafir olarak konuk olduğu evde komik anlar yaşatıyor.