Programın 4 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 93.bölümüne ise Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış ünlü futbolcu Emre Belözoğlu konuk olacak.
“Yaşlanmayan Adam” isimli skeçte rol alacak olan ünlü futbolcunun, çocukluktan günümüze uzanan yaşlanmama hikayesinin anlatıldığı bölüm izleyicileri kahkahaya boğacak.
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümleri ile her Pazartesi akşamı Kanal D’de…
'Çok Güzel Hareketler 2’de Emre Belözoğlu sürprizi!
Kanal D’nin, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2, her Pazartesi akşamı yeni bölümleri ile ekrana geliyor.
02.10.2021 16:07 Magazin