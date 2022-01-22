Çok Güzel Hareketler 2’ye usta bir isim konuk oluyor!

Kanal D’nin, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2, her Pazartesi akşamı yeni bölümleri ile ekrana geliyor.Programın 24 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 108.bölümüne usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan konuk oluyor. Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta yine eğlenceli skeçleriyle izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak.Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümleri ile her Pazartesi akşamı Kanal D’de…