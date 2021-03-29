'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' oyuncusu Arif Güloğlu'ndan üzen haber

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen Güloğlu, Ankara'da tedavi görüyor. Henüz ameliyat olmadığı öğrenilen 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı.Konuyla ilgili BKM'den de açıklama geldi:"Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce “lenfoma” teşhisi konulduğu doğrudur.Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir.Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz.Bilgilerinize sunarız.BKM Mutfak"