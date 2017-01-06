Çok mu önemli Yaşar Alptekin'in evindeki disko ve sauna?

Magazin - 06 Ocak 2017 17:00

Bazen kelimeler kifayetsiz kalabiliyor. Kimi zaman bir acı, kimi zaman gündemi etkileyen bir olay. Kimi zaman da (bugün olduğu gibi) medyada yapılan haberler.. Bu haberler izleyiciler gibi bu medyanın içinde olan bizleri de şaşırtıyor.Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programı sabah programları içinde en fazla izlenilen program olarak zirvede yer alıyor. Sunucuları da uzun zamandır beraber çalışmanın yanında mesleklerinde tecrübeli isimler.Peki gündemimiz bu kadar farklı ve acı haberlerle doluyken Yaşar Alptekin'in evinde disko ve saunasını haber yapmak neden? Çok mu merak ediyoruz Yaşar Alptekin'in evini? Tamam haberler durmasın ve magazin devam etsin. Ama bu haberlerle değil. Böyle yaparak kendi ayağımızı sıkmıyor muyuz?İzmir kahramanı Şehit Polis Fethi Sekin'in evini merak etmek varken 90'lı yıllarda kalmış bir figürü ve evini ne yapalım?İsmail İbrahimoğlu