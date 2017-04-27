'Çok seksi' diye film çekmesi yasak!

Kamboçyalı aktris Denny Kwan'ın film çekmesi 'fazla seksi' olduğu gerekçesiyle Kültür Bakanlığı tarafından yasaklandı.

Gecce Kadın - 27 Nisan 2017 16:50
'Çok seksi' diye film çekmesi yasak!
Kamboçya doğumlu 24 yaşındaki aktris Denny Kwan'ın film çekmesi 'fazla seksi' olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı, Kwan'ın yönetmelikle ilgili kuralları ihlal ettiğini dile getirdi.

Facebook'ta 300 bin takipçisi bulunan Kwan konu üzerine bir açıklama yaptı.

Kwan, suçlamaları reddederken, diğer oyuncuların rollerinden farklı 'aşırı seksi rolleri' oynamadığını açıkladı.

Kwan, "Kamboçya'da bir sürü kadın oyuncu filmlerde soyunuyor, öpüşüyor ve erotik sahnelerde yer alıyor..."

"Ben kültürümü biliyorum ve buna göre davranıyorum. Kimseye rahatsızlık vermek istemem" dedi.

Kwan, Kültür Bakanlığı'na yaptığı çağrıda "Peki o zaman beni kızınız gibi eğitin!" ifadelerini kullandı.

Kamboçya'da bazı sivil toplum kuruluşları ise bu yasağı 'eşitliğe aykırı' bularak tepki gösterdi.

Kadın Hakları Örgütleri, Kültür Bakanlığı'nı 'ayrımcılık' yapmakla suçladı.

Kaynak:cnnturk.com
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