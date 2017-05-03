Cole Haan'dan kaçırılmayacak stil sahibi fırsatlar

Kadın-Moda - 03 Mayıs 2017 15:57

Ayakkabı tercihinde önceliği konfor olan, bir yandan da stil sahibi tasarımları önemseyenlerin tercihi, kullandığı üstün teknolojisi sayesinde moda dünyasında ses getirmeye devam ediyor. Dünya çapında hatırı sayılır oldukça önemli bir hayran kitlesi bulunanbirbirinden önemli ödüllere layık görülen özel patentli ayakkabıları ile bu senenin başında nihayetinde Türkiye’ye de geldi.Sergilediği konfor ve performansa şıklığı da ekleyerek spor ayakkabı algısına yeni bir bakış açısı getiren Cole Haan yeni sezonu karşılarken hem Türkiye’ye gelişini kutluyor, hem de modaseverleri benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşamaya davet ediyor.Ergonomik ve hafif yapısı ile öne çıkan, su geçirmeyen özel malzemeleri ile dikkat çeken kışlık botların, taban yapısı sayesinde gün boyu konforlu hissettiren topuklu ayakkabıların yer aldığıkoleksiyonunu 30 Haziran’a kadarindirim fırsatıyla sunan Cole Haan, yeni sezon modelleri için de oldukça cazip tekliflere imza atıyor. Renkleri ve rahat tasarımlarıyla dikkat çeken yeni sezon kadın ve erkek ayakkabılarından 1000 TL’lik alışveriş yapanlara 200 TL, 2000 TL’lik alışveriş yapanlara ise 500 TL indirim fırsatı Cole Haan’da bekliyor. Cole Haan’ın dünyaca ünlü, tenis topundan bile hafif modeli Grandpro modeli ise gördüğü yoğun ilgi üzerine %20 indirim imkanıyla modaseverlerle buluşuyor., unutulmaz bir alışveriş deneyimi yaşamak isteyenleri 30 Haziran’akadar devam eden stil sahibi fırsatlarıyla Kanyon mağazasında bekliyor!Kanyon, Büyükdere Caddesi, No. 185, G Katı, Levent – İSTANBUL0212 353 05 66