Cole Haan'dan tarz sahibi adımlar...

Kadın-Moda - 21 Şubat 2017 13:33

Ergonomik ve hafif yapısı ile stil sahibi aynı zamanda konforuna önem veren moda severler tarafından tercih edilen dünyanın en önemli markalarından Cole Haan, bahar mevsiminde fark yaratan modelleri ile sezon modasına yön veriyor.Hem kadın hem de erkek ayakkabı modellerinde sezonun renklerinin öne çıktığı, özel patentli teknolojisi ile de rahatlığından ödün vermeyen Cole Haan yeni İlkbahar-Yaz 2017 koleksiyonu modelleri sevenlerine göz kırpıyor.Ayağın doğal yapısına uygun ergonomik ve özel patentli teknolojisiyle moda dünyasına yepyeni bir bakış açısı getiren Cole Haan’ın tenis ayakkabıları bu sporla uğraşanlara bütün özellikleriyle hitap ederken günlük kullanım için de oldukça rahat ve şık!Yüksek kondisyon gerektiren tenis sporunda bileği destekleyen ve son teknoloji ile üretilen, bir tenis topundan daha hafif olan Cole Haan ayakkabıları fark yaratıyor. Cole Haan’ın İlkbahar – Yaz 2017 koleksiyonunda süet ve deri tenis ayakkabıları modelleri hem tenis oynayanlara hem de şehir hayatında rahatlıktan yana olanlara hitap ediyor.