Ergonomik ve hafif yapısı ile stil sahibi aynı zamanda konforuna önem veren moda severler tarafından tercih edilen dünyanın en önemli markalarından Cole Haan, bahar mevsiminde fark yaratan modelleri ile sezon modasına yön veriyor.
Hem kadın hem de erkek ayakkabı modellerinde sezonun renklerinin öne çıktığı, özel patentli teknolojisi ile de rahatlığından ödün vermeyen Cole Haan yeni İlkbahar-Yaz 2017 koleksiyonu modelleri sevenlerine göz kırpıyor.
Tenis ayakkabısında Cole Haan’dan devrim!
Ayağın doğal yapısına uygun ergonomik ve özel patentli teknolojisiyle moda dünyasına yepyeni bir bakış açısı getiren Cole Haan’ın tenis ayakkabıları bu sporla uğraşanlara bütün özellikleriyle hitap ederken günlük kullanım için de oldukça rahat ve şık!
Yüksek kondisyon gerektiren tenis sporunda bileği destekleyen ve son teknoloji ile üretilen, bir tenis topundan daha hafif olan Cole Haan ayakkabıları fark yaratıyor. Cole Haan’ın İlkbahar – Yaz 2017 koleksiyonunda süet ve deri tenis ayakkabıları modelleri hem tenis oynayanlara hem de şehir hayatında rahatlıktan yana olanlara hitap ediyor.
Cole Haan'dan tarz sahibi adımlar...
Ayakkabı konusunda hem kadın, hem de erkek modasına yön veren, inovatif yaklaşımları ile ödüllere layık görülen dünyaca ünlü COLE HAAN, İlkbahar – Yaz 2017 koleksiyonunda yer alan özel patentli GrandPro ve ZeroGrand modellerinin yeni nesil versiyonları, çiçek efektleri, baharı müjdeleyen renkler ve yazlık dokular ile sezona tarz sahibi bir bakışı açısı getiriyor!Kadın-Moda - 21 Şubat 2017 13:33
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