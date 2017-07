Contemporary İstanbul 2017'nin detayları!

Kültür-Sanat - 24 Temmuz 2017 16:56

Her yıl İstanbul'da düzenlenen Contemporary istanbul(Cİ) çağdaş sanat fuarı, Eylül 2017’de Akbank’ın desteğiyle gerçekleştirilecek olan 12'nci edisyonu için katılımcı listesini duyurdu.Cİ, 11 yıldır Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerinin, sanatçılarının, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, koleksiyonerleri ve sanatseverleri İstanbul’da bir araya getiriyor.Çağdaş sanatı odak noktasına alarak Türk sanatını dünya sanatıyla buluşturan Contemporary İstanbul, bu yıl geçtiğimiz senelerden farklı olarak Kasım ayı yerine 15'inci İstanbul Bienali ile birçok sanat kurumunun ve galerisinin sergileriyle eş zamanlı olarak 14-17 Eylül 2017tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Akbank desteği ve Ferko Ortak Sponsorluğunda İstanbul Kongre Merkezi ve İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan fuar,pek çok yenilikle yerli ve yabancı sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cİ, 12'nci edisyonunda bölgedeki önde gelen genç ve köklü galerilerin yanı sıra birçok yeni galeri ve temsilci ülkeyi ağırlıyor.Cİ 2017 seçici kurul üyelerin isimleri şöyle;"Kamiar Maleki (CI Fuar Direktörü), Marc-Oliver Wahler(Michigan Eyalet Üniversitesi Eli ve Edythe Broad Sanat Müzesi Müdürü), Nathalie Mamane Cohen (Koleksiyoner), Haldun Dostoğlu (Galeri Nev İstanbul’un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı), Yeşim Turanlı (Pi Artworks İstanbul & Londra’nın Kurucusu), Alexander Heller(LeilaHeller Gallery New York ve Dubai’nin Kurucu Ortağı) ve Kemal Has Cıngıllıoğlu (Koleksiyoner) ve Simon de Pury (Koleksiyoner ve Küratör)."Cİ 2017 katılımcı galerilerin isimleri şu şekilde;" 55Bellechasse, Paris & Miami/ Ab Anbar, Tahran/ Ab Gallery, Seul/Acaf, Şangay/ Alan Istanbul, İstanbul/ Andakulova, Dubai/ Anna Laudel Gallery, İstanbul/ Archeus Post-modern, Londra/ Aria Art Gallery, Floransa/ Art On Istanbul, İstanbul/ Aureus Contemporary, Wakefield/ Bozlu Art Project, İstanbul/ C.A.M, İstanbul/ C24, New York/ Cep Gallery, İstanbul/ Dastan's Basement, Tahran/ Dix 9, Paris/ Dirimart, İstanbul/ Eastwards Prospectus, Bükreş/ Flowers Gallery, Londra/ Gaia Gallery, İstanbul/ Galeri Miz, İstanbul/ Galeri Nev, İstanbul/ Galeria Continua, San Gimignano & Beijing/ Galerist, İstanbul/ Galeri̇ 77, İstanbul/ Galeri Baraz, İstanbul/ Galeri Binyil, İstanbul/ Galeri Siyah Beyaz, Ankara/ Gallery 1957, Gana/ Gallery One, Ramallah/ Gama Gallery, İstanbul/ Gazelli Art House, Londra & Bakü/ Heavenlymade, İzmir/ Inda Gallery, Budapeşte/ Isabel Bernheimer, Berlin/ Isabel Croxatto, Santiago/ Joan Gaspar, Barselona/ Karavil Contemporary, Londra/ Krank Art Gallery, İstanbul/ Kristen Hjellegjerde, Londra/ Leila Heller, New York & Dubai/ Licht Feld, Basel/ Liquid Art, Capri/ Magic Beans, Berlin/ Mark Hachem, Paris & Beyrut/ Marlborough, New York/ Maximilian William, Londra/ Merkur, İstanbul/ Michael Schultz, Berlin/ Mixer Gallery, İstanbul/ N2 Gallery, Barselona/ Nicodim Gallery, Bükreş & Los Angeles/Olcay Art, İstanbul/ Öktem & Aykut, İstanbul/ Parasite Gallery, Tel Aviv/ Pg Art Gallery, İstanbul/ Pi Artworks, İstanbul & Londra/ Pilevneli Gallery, İstanbul/ Piramid Sanat, İstanbul/ Plan B, Cluj, Berlin/ Project Artbeat, Ti̇blis/ Red Art Galeri, İstanbul/ Sanatorium, İstanbul/ ShirinGallery, Tahran & New York/ Smac Gallery, Cape Town/ SophiaContemporary, Londra/ Triangle Gallery, Tel Aviv/ Victor Lope, Barselona/ Victoria Miro, Londra/ Vigo Gallery, Londra/ Villa Del Arte, Barcelona/ X-ist, İstanbul/ Zilberman Gallery, İstanbul & Berlin."Cİ2017 İçerik ve Projeleri;"CI Dialogues: Contemporary İstanbul 10 yıldır sanatın iletişimi, aracılığı ve eğitimi için uluslararası bir platform olarak sürdürülüyor. 10 yıldır düzenlenen CI Dialogues bu yıl 'MOVEMENT'-'HAREKET' ana temasıyla yola çıkıyor.'Hareket'e sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşan CI Dialogues programı, günlük hayatın temelinde yer alan Teknoloji, Mimari, Mekân, Tasarımkonularını işliyor.'Movement in Space', 'TheInterconnected Art of Taste', 'Human Estetics in Future Technologies' ekseninde gerçekleşecek paneller ile; program boyunca, uluslararası alanda önde gelen mimar, tasarımcı, akademisyen, teorisyen, sanat profesyoneli, sanatçı ve koleksiyonerleri bir araya getiriyor.Collectors’ Stories Kitabı: 2016 yılında 11'nci yaşını Collectors’ Stories isimli heyecan verici projeyle karşılamış olan CI,bu yıl 12. yaşını ise CI Yayınları’nın ilk kitabı olan Collectors’ Stories ile kutluyor.Türkiye’nin önde gelen 60 çağdaş sanat koleksiyonundan 120 eseri CI sırasında ilk kez bir araya getiren Collectors’ Stories projesi kapsamında Türkiye’nin önde gelen koleksiyonerlerinin kendi koleksiyonlarından seçtiği eserler geçen yıl fuar alanında bin 500 metrekareyi aşan bir alanda sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştü.Barbaros Reserve Bodrum Projesi’nin desteğiyle hayata geçecek olan Collectors’ Stories kitabının ön lansmanı,Barbaros Reserve Bodrum’da düzenlenecek bir yaz etkinliği ile kutlanacak. Kitabın lansmanı ise fuar ile eş zamanlı olarak Eylül ayında fuar alanında gerçekleşecek.Türkiye’de koleksiyonerlerin kişisel estetik anlayışlarını sunmalarına olanak sağlayan ve sanat koleksiyonerliğinin geçirdiği dönemsel değişimleri ve bugününü de sunan Collectors’ Stories projesinin kitabının uluslararası öncü sanat kurum ve kuruluşlarına dağıtımı gerçekleştirilecek.Plugin Yeni Medya Bölümü:Bilim ve teknolojinin kesişim noktasında yer alan güncel sanat eserlerini sergilemeye adanmış Plugin, beşinci senesinde yeni medya sanatının dikkat çeken eserlerine ev sahipliği yapıyor. Ceren ve Irmak Arkman’ın üçüncü kez küratörlüğünü üstlendiği Plugin, Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda Contemporary İstanbul’un geleceği kucaklayan bir uzantısını oluşturuyor.Kavramsal Mimari:Fuarın mimari konsept tasarımı, dünya çapında başarılı projelere imza atmış, ödüllü mimarlık firması Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından kurgulanıyor. Contemporary İstanbul’un iç mekan tasarımı, -özellikle açık havada yer alan- kamusal alanlara yapılan vurguyla, bir kent parkı çeşitlemesi olarak özgün bir anlayışla gerçekleştiriliyor.CI Mimari Konsept Sponsoru Tabanlıoğlu Mimarlık,galerilerin yer aldığı sergi mekânının ‘tasarı bir topoğrafya’ya dönüştürülmesi ile aynı zamanda yerel kaynakları ve ihtiyaçları vurgulamayı amaçlıyor. Yapay olarak düzenlenmiş fuar iç mekanı, aynı zamanda, etkinlik sırasında açık havada heykellerin sergileneceği fuar alanına bitişik Sanatçılar Parkı’nın bir uzantısı olarak da ele alınıyor ve İstanbul’un nadide ve değerli yeşil mekânlarından biri olan Maçka Parkı’na bağlanıyor."Beşinci Element Sergisi:‘Beşinci Element toprağa, havaya, suya, ateşe ve insana, çağlar ötesinden gelen ve madde ve zaman ötesine geçen, devam eden serüvenle bir yüzleşme: bir hesaplaşma! Ve hepsinin ötesinde: madde ve düş gücü!’–Prof.Hasan Bülent KahramanTabanlıoğlu Mimarlık’ın Cİ 2017 mimari konsept tasarımından hareketle Sanatçılar Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Beşinci Element heykel sergisinin küratörlüğünü Prof. Hasan Bülent Kahraman üstleniyor.Şişli Belediyesi ile birlikle İstanbul’da bir park alanında ilk defa gerçekleşecek olan çağdaş heykel sergisinin katılımcı sanatçı listesinde ise Erdağ Aksel, FabianMarcaccio, Genco Gülan, Günnür Özsoy, Jan Fabre, JannisKounellis, JohanTahon, MagdelenaAbakanowicz, Osman Dinç , TonyCragg, WimDelovoie ve Yaşam Şaşmazer bulunuyor.Yeme-İçme: İstanbul’un gastronomik tatlarını da sunuyor. Bugün yeme-içme sektöründe Türkiye’de ve uluslararası platformda, yönetiminde olduğu işletme adedi ve çeşidi ile benzersiz bir konumda olan d.ream fuar süresince yeni VIP salonunda ve yemek alanlarında ziyaretçilere keyifli bir fuar tecrübesi yaşatıyor. d.ream 2012 senesinde yeme-içme sektörüne değer katmak, sektörde kurumsal bir yapılanma oluşturmak ve sektöre yeni bir vizyon getirmek amacıyla kuruldu.