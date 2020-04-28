Corona virüs günlerinde sessiz sedasız evlendi!

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Onur Buldu, corona virüs tedbirleri nedeniyle sessiz sedasız evlendi. Duygu Kozoğlu'yla nikah masasına oturan Onur Buldu nikahına arkadaşlarını da davet etmedi. Etiler'de bulunan evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi.Öte yandan Buldu ve Kozoğlu'nun sosyal medyadan nikah fotoğrafı paylaşmaması da dikkat çekti. Sempatik oyuncu, son olarak “benim büyük gün ışığım” notuyla yayınladığı fotoğrafla eşine olan aşkını ilan etti.