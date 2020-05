Corona virüsten korunmada etkili yöntem “Ağız Gargarası”

İngiltere’de bulunan Cardiff Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı son çalışma ağız gargarasının insan hücrelerini enfekte etmeden önce corona virüsü etkisiz hale getirerek Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini ortaya çıkardı. Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden KBB Kliniği İdari Sorumlusu Op. Dr. Murat Açıkalın: “Gargaralar ve ağız yıkama solüsyonları, KBB hekimi olarak bizlerin hasta koruma ve tedavisinde çok sık kullandığımız, içeriğinde Klorheksidin, benzidamin, povidin iyot, hidrojen peroksit, setilpiridinyum gibi ana maddeler ve bu ana maddelerin etkinliğini arttıran yardımcı maddelerden oluşturulmuş ilaçlardır. Bademcik iltihaplarında, farenjit-boğaz iltihaplarında, ağız kokusunda, diş eti rahatsızlıklarında, aft vb. birçok hastalığın gerek önlenmesinde gerekse tedavisinde gargaraları kullanmaktayız. Hali hazırda yapılan çalışmalarda gargaraların zarflı virüslerin etkinliğini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hastalarımızdan da bu etkinliğe dayanarak tedavi ettiğimiz hastalar olmaktadır. Ancak corona virüs ile ilgili direkt bir veri elimizde şu an için mevcut değil. Corona virüsü öldürüyor gibi iddialı bir cümle yerine, diğer zarflı virüslerde yaptığı gibi virüsün dışındaki lipit tabakayı tahrip ederek virüsün etkinliğini azalttığını düşünmekteyiz.” dedi.Açıkalın ayrıca: “Cardiff Üniversitesinin çalışması bizi ümitlendirdi ve heveslendirdi. Çünkü pandemi sürecinde bizim de gözlemimiz özellikle kronik farenjit, tekrarlayan ağız içi aftlar nedeniyle uzun süreli gargara kullandırdığımız hastaların normal popülasyona göre daha az oranda corona virüs belirti ve şikayetlerinin olduğu şeklindeydi. Bu gözlemimizin ardından geriye dönük olarak özellikle benzer tanılarla uzun süreli gargara kullandırdığımız hastaları sorguladığımızda da benzer sonucu alınca konuyu daha derinlemesine araştırma kararı aldık. Hastanemiz ve kliniğimiz en başından itibaren bu pandemi sürecinde aktif rol aldı. Servisimize yatışı yapılan hastalarda, tat bozukluğu ağızda metalik tat ve kuruluk şikayetleri olmaktaydı. Bu tip şikayetleri olan hastalarda gargara kullandığımız zaman şikayetlerinin ortadan daha çabuk kalktığını gördük. Bu anlamda tedaviye katkısı olmuştur.Gerek dünyada gerekse ülkemizde gargaraların corona virüs üzerine etkilerinin araştırılması henüz çok yeni bir konu. Çalışmalar sınırlı ve çok az sayıda olup devam ediyor. Biz çalışmamıza klorheksidin ve benzidamin HCL formülasyonunu aldık. Bunun sebebi, gerek ülkemizde gerekse dünyada yaygın bir kullanıma sahiptir ve daha güvenilirdir. Sosyal güvenlik kurumları tarafından da geri ödemede olduğu için bu anlamda hastaya ek bir maddi külfet oluşturmamaktadır.”Tüm ilaç kullanımlarında olduğu gibi bu gargaraların ilaç olduğunu unutmadan, hekim tavsiyesiyle ilaca başlamanızda ve hekiminizin tavsiye ettiği sürelerde kullanmanız en sağlıklı yol olacaktır. Gargara kullanımı kolaydır. 2-3 saat arayla 15 ml. -kabaca 1 yemek kaşığı gargara solüsyonu ağız içinde yaklaşık 30 saniye çalkalanır ve tükürülür. Genelde 2 haftalık kullanım periyotlarından sonra -eğer uzun süre kullanmak gerekiyorsa 3-5 gün kullanmamakta fayda vardır geri dönüşümlü tat hissinde ve diş-dişetlerinde renk değişimi yapabilir. Bir de hamilelerde, emziren annelerde ve 12 yaş altı çocuklarda kullanımının uygun olmayacağını belirtmek gerekir.‘’Tek başına gargara kullanarak virüsten korunmak mümkündür’’ demek yerine,“doğru maske kullanımına dikkat etmek” (çenede tutulan, burun açıkta bırakılan gibi yanlış kullanımları sık olarak görüyoruz), fiziki mesafeyi mümkün mertebe korumak, genel hijyen kurallarının yanı sıra gargara kullanmak bizi corona virüse karşı daha güçlü kılacaktır. Açıkalın, “ağız hijyenine uymamanın sadece bu tip bulaşıcı hastalıklardan değil, ağız içi kanserlerin, gırtlak kanserinin bile hazırlayıcı nedenleri arasında olduğunu, birçok hastalığa davetiye çıkardığını ifade ediyorum.Ve yine bu hijyen kurallarının (diş fırçalamak, diş ipi kullanmak, bol su içmek, el yıkamak vs.) dönemsel olmadığını her zaman dikkat etmemiz gereken kurallar olduğunu hatırlatıyorum. Corona virüs ve benzeri salgın dönemlerinde (kuş gribi, domuz gribi vs.) ek olarak gargara kullanımını tavsiye ediyorum.” açıklamasında bulundu.