Coşkun kardeşlerin Bodrum tatili

Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun ile yaşam koçu ve diyetisyen ablası Şeyda Coşkun, Bodrum tatillerine devam ediyor.

Sosyete - 18 Temmuz 2017 09:49
Coşkun kardeşlerin Bodrum tatili
Önceki gün Yalıkavak’taki evlerinin iskelesinde görüntülenen ikiliden Tuğba Coşkun denize girerken Şeyda Coşkun ise sadece güneşlenmeyi tercih etti.

Coşkun kardeşler fit görüntüleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.

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Kaynak:haberturk.com
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