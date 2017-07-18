Önceki gün Yalıkavak’taki evlerinin iskelesinde görüntülenen ikiliden Tuğba Coşkun denize girerken Şeyda Coşkun ise sadece güneşlenmeyi tercih etti.
Coşkun kardeşler fit görüntüleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.
Kaynak:haberturk.com
Coşkun kardeşlerin Bodrum tatili
Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun ile yaşam koçu ve diyetisyen ablası Şeyda Coşkun, Bodrum tatillerine devam ediyor.Sosyete - 18 Temmuz 2017 09:49
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Coşkun kardeşler, Bodrum tatili, Tuğba Coşkun, Şeyda Coşkun
SOSYETE HABERLERİ
- Motosiklet düşkünü Murat Cevahir!
- Özge Ulusoy'dan yanıt gecikmedi!
- Ahu Yağtu'dan Hacı Sabancı açıklaması!
- Şeyla Gülman Niyego'nun mutluluğu
- Aslışah Alkoçlar ve Hakan Sabancı pişti oldu!
- Nazlı Çelik ve Kaan Boyner tatilde
- Nazlı Keçili turda...
- Özge Ulusoy: Eski sevgilimi özlemiyorum
- Serdar Bilgili'den Deniz Çakır açıklaması
- Figen Kıral'ın keyifli turu!