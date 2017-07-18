Coşkun kardeşlerin Bodrum tatili

Sosyete - 18 Temmuz 2017 09:49

Önceki gün Yalıkavak’taki evlerinin iskelesinde görüntülenen ikiliden Tuğba Coşkun denize girerken Şeyda Coşkun ise sadece güneşlenmeyi tercih etti.Coşkun kardeşler fit görüntüleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.Kaynak:haberturk.com