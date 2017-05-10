Uzun süredir boşanma davaları süren Coşkun Sabah ve Ceyda Sabah, avukatlarıyla yaptıkları görüşme sonunda boşanma protokolü yaptı. Ünlü sanatçı, bugün görülecek davada eşine 4.5 milyon TL tazminat vermeyi kabul etti.
Coşkun Sabah ve Ceyda Sabah, bugün boşanmak için hakim karşısına çıkacak. Telefonuna gelen aşk mesajları üzerine 19 yıllık eşi Ceyda Sabah’ın Coşkun Sabah’a açtığı çekişmeli boşanma davasında sona gelindi. Uzun süre tazminat konusunda anlaşamayan ikili, davanın bir önceki duruşmasında uzlaşmaya varmıştı. Eşinden 9 milyon TL tazminat isteyen Ceyda Sabah ve Coşkun Sabah’ın avukatları tarafların uzlaştığını belirtip boşanma protokolünün hazırlanması için hakimden ek süre talep etmişti.
Uzun süren görüşmeler ardından Coşkun Sabah, eşine toplam 4,5 milyon TL vermeyi kabul etti. İkilinin boşanmanın ardından basına konuşmama kararı da aldığı öğrenildi.
Coşkun Sabah ve Ceyda Sabah boşanıyor
Aşk mesajları Coşkun Sabah'a pahalıya patladı. Coşkun Sabah, bugün görülecek davada eşi eşi Ceyda Sabah'a 4.5 milyon TL tazminat vermeyi kabul ettiği ortaya çıktı.Magazin - 11 Mayıs 2017 08:00
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