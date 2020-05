COVID-19 döneminde bahar yorgunluğuna iyi gelecek 7 öneri

Kış aylarında yavaş çalışan metabolizma ilkbahar ile birlikte hızlanmaya başlar. Kış aylarında yavaşlayan metabolizmanın baharın gelişine ayak uyduramamasından kaynaklanan bahar yorgunluğuna karşı ilk ve en önemli adım, her derde deva sebze ve meyve tüketimini artırmaktır. Sebze ve meyve tüketiminizi artırarak, vücudunuzun direncini olması gereken düzeyde tutabilirsiniz. Diğer yandan yorgunluğun sebeplerinden biri de yetersiz sıvı tüketimidir. Bu dönemde bol miktarda su, çay ve şekersiz içecekler tüketmeye özen gösterin.Bahar yorgunluğunun koronavirüs sürecine denk gelmesi, psikolojik olarak enerjinizin düşmesinde büyük rol oynamaktadır. Hem fiziksel hem de psikolojik yorgunluğun önüne geçmek için, vücudunuzda eksik olan vitaminleri almanız bu dönemi fazla ağır hissetmeden atlatmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle içerisinde C ve B vitaminleri, potasyum ve çinko içeren besinleri tüketmeye özen gösterin.Stres bahar yorgunluğuna katkıda bulunur. Bahar yorgunluğunun arttığı bu dönemde, özellikle koronavirüs süreciyle ilgili sosyal medyada ya da televizyonda paylaşılan ve stresinizi artıracak haberler yerine, enerjinizi yüksek tutacak programları ya da hesapları takip edin. Boş zamanlarınızı mümkün olduğunca sizi geliştirecek, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınıza katkı sağlayacak, rutin günlük hayatın stresini azaltırken diğer yandan motivasyonunuzu da artıracak uğraşlara ve hobilere ayırın.İlkbahar yorgunluğunun önüne geçmenin bir diğer yolu da düzenli olarak spor yapmaktır. Eğer spor yapamıyorsanız mümkün olduğunca ev içinde hareket etmeye çalışın. Her fırsatta hareket etmeniz gerektiğini unutmayın.Vücudun gereksinimi olan temiz havayı ve oksijeni almak bahar yorgunluğunu engelleyecek bir diğer önemli adımdır. Bu adım için yapılması gereken ise doğru nefes almaktır. Çünkü doğru nefes almak, bedenimizin ihtiyacı olan oranda oksijenle dolmasını ve beynin tazelenmesini sağlar. Virüs döneminde mümkün olduğunca canlanan doğanın taze havasını, balkonlardan ya da camlardan soluyarak oksijen ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu sayede yorgunluğunuz azalacaktır. Öte yandan evinizi veya işyerinizi de sık sık havalandırmayı unutmayın.Düzenli uyku, vücut sistemlerini yavaşlatarak ve rahatlatarak, kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağlar. Ayrıca düzenli uyku bahar yorgunluğunun yanı sıra birçok fiziksel ve psikolojik hastalığın da önüne geçen önemli bir faktördür. Bu derecede önemli olan uykuyu hayatınızın merkezine koyun ve günde en az 7-8 saat uyumanız gerektiğini unutmayın.Kontrast duş olarak da adlandırılan zıt duş alma; ilk olarak birkaç dakika istenilen derecede sıcak su ile duş almayı, ardından birkaç dakika soğuk suyla (10-15 derece arasında) duşu sürdürmeyi, ardından ise yeniden sıcak su ile duş alma tekniğidir. Kontrast duş ya da zıt duş alma tekniği, kan dolaşımının hızlanmasını sağlayarak, vücut direncini artırmaktadır.