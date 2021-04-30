COVID-19’ un Tetiklediği Hastalıklara Dikkat

Uzun vadede vücutta hangi hastalıkları tetiklediği, hasta ve yakınlarının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Uzman Hemşire Başak TÜRKMEN, Covid-19’un vücudu nasıl etkilediği ile ilgili açıklamalarda bulundu.Tüm vücut sistemlerinin etkilenmesi, inflamasyon sürecinde yükselen sitokin seviyesinden kaynaklandığını belirten Öğretim Görevlisi Uzman Hemşire Başak Türkmen ‘’Enfeksiyonun tanımlandığı ilk zamanlarda solunum sistemi üzerindeki etkiler ön planda iken zaman ilerledikçe diğer sistemsel etkilerde gündeme gelmektedir. Özellikle hayati öneme sahip olan organlardan kalp ve beynin etkilenmesi mortalite ve morbidite artışına sebep olmaktadır’’ şeklinde konuştu.Koronavirüsün akciğer üzerinde en sık görülen etkisinin zatürre (pnömoni) olmasını vurgulayan Türkmen Covid-19’un tetiklediği diğer hastalıkları ise şöyle sıraladı: “Covid-19 enfeksiyonunun kardiyovasküler sistem açısından sol/sağ ventrikül fonksiyonlarında bozulma, kalp yetersizliği, sistemik ve pulmoner hipertansiyon, aritmiler, miyokard hasarı ve fonksiyon bozukluğunu; sinir sisteminde baş ağrısı, dizziness, bilinç bozukluğu, nöbet, ensefalit, inme ve nöromuskuler bozuklukları; kas-iskelet sisteminde miyalji ve artraljiyi; gözde akut konjonktiviti; hematopoetik sistemde yaygın damar içi pıhtılaşmayı; ruh sağlığı açısından da obsesif kompulsif bozukluğunu tetiklemektedir.’’İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Uzman Hemşire Başak TÜRKMEN hastalıktan ve hastalığa bağlı gelişebilecek diğer sistemik komplikasyonlardan korunmak amacı ile şu önerilerde bulundu: “Öncelikle maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uymalı, kalabalık ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmalı, yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürmeli, bir egzersiz planı dahilinde hareketsizliği önlemeli, tıbbi kontrollerini tele-sağlık üzerinden bile olsa aksatılmamalı.”