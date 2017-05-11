‘Craft Tiyatro’nun her yıl geleneksel olarak olarak düzenlendiği ‘Yaza Merhaba Partisi’ dün akşam Nişantaşı'nda gerçekleşti. ‘10,11,12, Yen, Yutmak,Hepimizin Öyküsü Aynı’ oyunlarıyla bu yıla damgasını vuran Craft Tiyatro, tarafından gerçekleştirilen partiye ünlü isimler katıldı. Bünyesinden yer alan ‘10,11,12, Yen, Yutmak, Hepimizin Öyküsü Aynı’ oyunlarıyla bu yıl bir çok başarıya imza atan ve ödülün sahibi olan Craft Tiyatro’nun partisine, Sercan Badur, Serenay Aktaş, Serkan Çayoğlu, Özge Gürel,Bora Akkaş, Hande Doğandemir, Furkan Andıç, Neslihan Yeldan, Berk Cankat, İsmail Ege Şaşmaz, Fatih Artman ve Enis Arıkan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Craft Tiyatro "Yaza Merhaba" dedi!
‘Craft Tiyatro’nun her yıl geleneksel olarak olarak düzenlendiği ‘Yaza Merhaba Partisi’ne çok sayıda ünlü davetli katıldı.Kültür-Sanat - 11 Mayıs 2017 10:45
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