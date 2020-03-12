Cristiano Ronaldo koronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı!

İtalyan devi Juventus’un dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Portekiz’de karantina altına alındı. Sky Sports İtalia’nın haberine göre Juventus Kulübü’nün savunma oyuncusu Daniele Rugani’de Korona virüsü çıkmasının ardından Ronaldo, birçok takım arkadaşı gibi, 14 gün karantinaya alındı.Rugani’nin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Juventus sağlık ekibinin hemen Ronaldo ile temasa geçtiği ve gerekli protokolü uygulaması yönünde tavsiyede bulunduğu öğrenildi. İki hafta karantinada kalacak olan Ronaldo’nun, bu süre içinde Torino’ya dönemeyeceği ifade edildi.Juventus futbolcularının bir kısmı evlerinde, bir kısmı ise otelde karantina altında tutuluyor.Korona virüsü tehlikesi geçene kadar Portekiz’de kalacağını ve İtalya’ya dönmeyeceğini açıklayan Ronaldo’nun, tedbir amaçlı olarak karantinaya alındığı belirtildi.(Kaynak: sozcu.com.tr)