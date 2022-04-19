Cristiano Ronaldo resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bebeğimizin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu, bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır. Oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Biz, seni sonsuza kadar seveceğiz.'' ifadelerinde bulundu.
Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunun vefat ettiğini açıkladı: "Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz."-
19.04.2022 10:37 Dünya Magazin
Cristiano Ronaldo resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bebeğimizin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu, bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır. Oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Biz, seni sonsuza kadar seveceğiz.'' ifadelerinde bulundu.