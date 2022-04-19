Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!

Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunun vefat ettiğini açıkladı: "Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz."-

19.04.2022 10:37 Dünya Magazin

Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden oğullarının vefat ettiğini, kızlarının ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini açıkladı.

Cristiano Ronaldo resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bebeğimizin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu, bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır. Oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Biz, seni sonsuza kadar seveceğiz.'' ifadelerinde bulundu.

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