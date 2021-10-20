Cudi Harman “YAK YAK”la zirvede

“Söndür Kalbin Işıklarını” şarkısıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren ve YouTube’da 1 milyon izlenme barajını aşan Cudi Harman, yeni single’ıyla sevenlerinin karşısında. Genç şarkıcının söz ve müziğine de imza attığı “Yak Yak”, dijital platformlarda yayında.

20.10.2021 10:38 Kültür-Sanat

Cudi Harman “YAK YAK”la zirvede 22 yaşındaki genç sanatçı Cudi Harman, hızlı bir giriş yaptığı müzik dünyasında iddiasını ikinci single’ıyla sürdürüyor. “Söndür Kalbin Işıklarını” adlı ilk single’ıyla dinlenme rekorları kıran ve klibi YouTube’da 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan Harman’ın yeni şarkısı “Yak Yak” da büyük beğeni topladı.

SÖZ VE MÜZİĞİNE DE İMZASINI ATTI

Cudi Harman’ın söz ve müziğine Sertan Güçlü’yle birlikte imza attığı “Yak Yak”ın aranjesini Onur Aşar yaptı. Eagle Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan eğlenceli şarkının video klibi ise Mehmet Şahin’in yönetmenliğinde çekildi.

EN ÇOK İNDİRİLENLER LİSTESİNDE 1 NUMARA

NetD Müzik’in YouTube kanalında yayına giren “Yak Yak” klibine beğeni yağdı. Şarkı, iTunes Store’un “En Popüler Şarkılar” ve “En Çok İndirilenler” listesinde de 1 hafta boyunca 1 numarada kaldı.
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: