"Çukur" 100. bölmüyle zirvenin sahibi oldu!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen 100. bölümünde Cengiz Erdenet'in verdiği görevi Vartolu'nun da yardımıyla gerçekleştiren Yamaç'ı finalde büyük bir sürpriz bekliyordu. Başarılı operasyonun ardından Yamaç'ı yemeğe çağıran Cengiz Erdenet büyük bombayı patlattı; Çağatay Erdenet geri döndü!Çukur, dün akşam yayınlanan 100. bölümüyle Total’de 7.44 izlenme oranı (rating), 17.51 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 7.03 izlenme oranı (rating), 15.46 izlenme payı (share), AB'de 5.94 izlenme oranı (rating), 14.39 izlenme payı (share) elde etti. Heyecanın ve sürpriz gelişmelerin eksik olmadığı bölüm sosyal medyada da gündeme oturdu. #Çukur100 etiketi Twitter Türkiye'de 8 saat 35 dakika dünyada ise 2 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.Yamaç, Cengiz Erdenet'in tehdidine karşı hazırlıklı gelmişti! Tüm Koçovalı erkekleri öldürmekle tehdit eden Cengiz'i Yamaç, karşılık olarak oğullarıyla tehdit etti. Kulkan, Çağatay ve Ogeday'ın tehlikede olduğunu gören Cengiz, adamlarını durdurdu. Yamaç, bu hamlesiyle bir kez daha ailesini Erdenetler'e karşı korudu.Çukur'dan uzak kalan Yamaç, Aliço'nun desteği ile duygusal anlar yaşadı. Aliço, Yamaç'a suçunun olmadığını söyleyerek sarılırken, bu anlarda Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı.Cengiz Erdenet, Yamaç'ın kendilerine kurduğu tuzağın aynısını düşmanları için kurmasını isteyerek yeni bir görev verdi. Çukur'un kızlarından Fidan'ın şiddet görmesi tüm mahalleyi harekete geçirdi. Yamaç ve Vartolu, Fidan'ı darp eden kişiyi bulup hesap sordu. Fidan'a yapılanların hesabını soran Yamaç'a, Çukur yeniden sahip çıktı. Mahallesinden uzun süredir uzak kalan Yamaç, Çukur ile yeniden bir araya geldi.Koçovalı ailesinde ortaya çıkan gerçekler ise gerilimi giderek arttırdı. Karaca'dan, Azer'in ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenen Selim evden ayrılırken, Karaca da peşinden giderek babasını yalnız bırakmadı.Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Cumali'nin Akın'dan hesap sorduğu sahnede "Efsun kim?" sorusu üzerine Akın'ın tedirgin hali dikkat çekiyor. Cumali'nin Akın'a, Efsun hakkında soru sormasının nedeni ise merak uyandırıyor.İşte "Çukur"un 4. Sezon 9. Bölümünden İlk Sahne;Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!