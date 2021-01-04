'Çukur' bir kez daha bir arada!

Çukur bu akşam 4. sezonun 18. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam planının ilk adımı atacak ve Cengiz Erdenet bir seçim yapmak zorunda kalacak. Cengiz’in büyük kayıplar yaşamasına sebep olan Koçovalılar mahalleye döndüklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşacaklar. Erdenetler'in mahallede sebep olduğu felaketin sonuçları merakla beklenecek. Çukurlular bir kez daha bir arada durarak bu felaketin yaralarını saracak. Yamaç her cephede mücadele verirken Nehir’in sürpriz hamlesiyle şaşıracak. Yanında duran herkesi bir bir kaybeden Cengiz, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçecek ancak Koçovalılar’ın onun izini bulması uzun sürmeyecek.“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!