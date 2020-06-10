Çukur dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor!

Show TV'de Pazartesi akşamları ekrana gelen fenomen dizi Çukur'a koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Daha sonra son olarak 93. bölümü yayınlanan dizi için sezon finali kararı verildi. Çukur'un bu sezonda yeniden sete çıkmayacağı açıklandı. Dizinin 4. sezon çekimlerinin ise temmuz sonlarına doğru başlanacağı tahmin ediliyor.Gelen haberlere göre; çekimlerin başlaması sonrası Eylül ayının ilk haftasında dizi yeni sezonuyla 94. bölümden kaldığı yerden devam edecek.Yapım şirketinin bu konuda resmi bir açıklaması bulunmamasına rağmen Selim Koçovalı'nın yeni yayınlanacak bölümde öleceği ve Öner Erkan'ın projeden ayrılacağı iddia ediliyor.