'Çukur' dizisinden hayranlarını üzecek haber!
Aras Bulut İynemli, Hazal Subaşı, Damla Sönmez, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili gibi pek çok ismi kadrosunda bulunduran Çukur, sezon finali yaptı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri durdurulan dizi bu sezonu bitirdi.
15.05.2020 17:36 Dizi Galeri
Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisinin yeniden ne zaman sete çıkacağı merak konusu olmuştu. Hayranlarının heyecanla beklediği dizi için flaş bir karar alındı. Çukur, sezon finali yaptı. Bu sezon çekimleri gerçekleşmeyecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 4. sezon çekimlerine temmuz sonu ya da ağustos başında başlanacak.