‘Çukur’, üç sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Yeni sezonuyla da iddialı bir giriş yapan dizi başarısını YouTube’daki kanalıyla da sürdürüyor. Sosyal medyada tanıtımlarının, karakter videolarının geniş hayran kitlesiyle izlenme rekorları kırdığı dizinin YouTube kanalı yeni sezonun başında daha şimdiden 5 milyon aboneye ulaştı.
Sürpriz karakterlerin katılımıyla 4. sezonda da çok konuşulmaya devam eden ‘Çukur’, yayın günü sosyal medyada TT listelerinde zirvede yer almaya devam ediyor.
Çukur her Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
'Çukur' dizisinden yeni rekor!
Show TV’de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’ başarılarına yenisini ekledi. Pazartesi akşamlarına hem reytinglerde hem de sosyal medyada damga vuran dizi YouTube kanalındaki abone sayısıyla bir rekora imza attı. Diziler arasında YouTube kanalında 5 milyon aboneye erişen Türkiye’den ilk dizi oldu.
21.09.2020 13:33 Dizi Galeri