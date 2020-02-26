Çukur dizisine bomba bir transfer daha!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur, Show TV'de 3. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Bu sezon reytinglerde biraz düşüş yaşasa da son bölümüyle yüzleri güldüren diziye yeni bir transfer daha yapıldı. Yeni sezonda Damla Sönmez, Hazal Subaşı ve Nejat İşler gibi isimleri kadroya dahil eden Çukur'a Uğur Aslan da katıldı. sezonunda da seyirciyle buluşması planlanan Çukur'da Uğur Aslan "Emir" karakterine hayat verecek. Emir diziye ailesiyle beraber katılacak ve dengeleri değiştirecek.Uğur Aslan daha önce Kara Sevda dizisinde canlandırdığı karakterle adından oldukça söz ettirmişti.