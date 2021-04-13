'Çukur' izleyicilerini şoke eden veda!

Çukur'da dün akşam izleyicileri derinden etkileyen bir veda daha yaşandı. Celasun'un hiç aramaması üzerine şüphelenmeye başlayan Karaca, Celasun'a ait bir ipucunun peşine düştü. Amca'nın adamlarından birinde Celasun'un tespihini gören Karaca, adamı köşeye sıkıştırınca korkunç gerçeği öğrendi. Celasun'un mezarını bulan ve öldüğünü kendi gözleriyle gören Karaca, Amca'dan hesap sormak için harekete geçti. Amca'yı takibe aldığında ise ikinci bir şok yaşadı. Amca ile Kulkan'ı konuşurken gören Karaca, Amca'nın gerçek yüzünü fark etti. Tüm bu yaşananlardan sonra Koçovalı evinde Karaca ile Amca arasında büyük bir yüzleşme yaşandı. Karaca, Amca'dan hesap sorarken ikili arasında kavga başladı. Amca, Karaca'yı kendi elleriyle öldürdü ve izleyenleri acımasız yüzüyle bir kez daha şoke etti. Akın'ın eşi Yasmin'in, Amca'nın Karaca'yı öldürdüğü anlara şahit olması ise dikkat çekti.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 8.01 izlenme oranı (rating), 17.47 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 7.63 izlenme oranı (rating), 15.99 izlenme payı (share), AB'de 6.61 izlenme oranı (rating), 14.82 izlenme payı (share) elde etti. Karaca'nın Çukur'a vedası sosyal medyada da büyük ses getirdi. #Karaca etiketi Twitter Türkiye'de 18 saat 45 dakika boyunca TT listesinde kaldı.Amca'nın Çukur'da yaptığı değişimin ardından eski halinden eser kalmayan Cumali, içindeki ateşi bularak harekete geçti. Cumali Koçovalı'nın yeniden eski haline geri dönüşü büyük heyecan uyandırırdı. Yamaç ve Cumali'nin eğlence mekanlarında Çukurlu gençlere iş bulma girişimine engel olmaya çalışan Vartolu, karşısında Cumali'yi buldu. Cumali ile Vartolu arasında gerilim dolu anlar yaşanırken Vartolu, Çukur'a karşı kaldırdığı silahı indirmek zorunda kaldı. İstediğine ulaşamadan eli boş dönmek zorunda kalan Vartolu, büyük bir savaş çıkacağına dair uyarısını yaptı.Cumali ile yüzleşmesinin ardından soluğu Yamaç'ın yanında alan Vartolu, burada büyük bir sürprizle karşılaştı. Amca'nın sevkiyatına engel olmak için harekete geçen Yamaç, kendisine destek veren Çukurlularla beraber operasyonu başlattı. Amca'ya karşı zekice bir plan yapan Yamaç, Vartolu'nun gözü önünde sevkiyatı yapılacak malları havaya uçurdu. Bu hamlesiyle Yamaç, çıkacak savaştan da korkmadığını bir kez daha gösterdi.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.